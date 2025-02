Juventusnews24.com - Kelly Juventus, svelato quando ci sarà il prossimo contatto con il Newcastle: ore caldissime per il futuro del difensore!

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, eccoi bianconeri incontreranno il: tutti gli aggiornamenti e le ultime sulSono oreper il calciomercato Juve che vuole portare a Torino un altrodopo Renato Veiga: i bianconeri stanno lavorando per, continuando i contatti con il.Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ilincontro tra i due cluballe 19:30. Da monitorare quello che accadrà in quanto sembra l’inglese ilpiù vicino ai bianconeri in questo momento.Leggi sunews24.com