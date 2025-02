Juventusnews24.com - Kelly Juventus, nuovi contatti in giornata con il Newcastle! Gli ultimi aggiornamenti sul difensore

Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda Lloyd Kelly di proprietà del Newcastle e tornato di moda per il calciomercato Juventus dopo che si è raffreddata la pista Danso. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sul proprio profilo X ci sono stati dei nuovi contatti in giornata tra le parti per provare ad avvicinarsi un'intesa. I Magpies chiedono un affare a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Potrebbe trattarsi di una vera e propria corsa contro il tempo, tenendo conto che mancano poche ore alla fine del mercato.