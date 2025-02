Juventusnews24.com - Kelly Juventus, avanti tutta per l’inglese: quella mossa dei bianconeri lo conferma. Poi ci sono tre alternative

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24per l’acquisto del centrale inglese: lounadei. Poi treCometo da Alfredo Pedullà, il calciomercatoha riavviato i contatti per l’arrivo di Lloydè ora l’obiettivo numero uno per la difesa, con iche sarebbero ora pronti a spingersi anche oltre a un prestito con diritto di riscatto.Ma non è l’unico nome nella lista del DT Giuntoli, che valuta anche i profili dei giovani Goglichidze, Kristensen e Coppola, che giocano rispettivamente all’Empoli, all’Udinese e al Verona.Leggi sunews24.com