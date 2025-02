Juventusnews24.com - Kelly Juve, contatti costanti tra le parti: due ipotesi sul tavolo per chiudere subito la trattativa col Newcastle. I dettagli

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24tra le: duesulperlacol. Ie le ultimissime novitàIl calciomercatoinsiste per Lloydcome ultimo colpo di questa sessione di gennaio. Stando a quanto riportato da Relevo in giornata sono proseguiti itra i bianconeri e il.Le condizioni dell’operazione restano quelle di due settimane fa: i Magpies cercano un trasferimento a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo di riscatto sui 15 milioni di euro.in contatto per cercare una quadratura totale.Leggi suntusnews24.com