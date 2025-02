Juventusnews24.com - Kelly Juve, avanti senza sosta: già programmate le prossime mosse. Cosa succederà ora

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: il club bianconero ha già programmato leora per quanto riguarda il difensoreIl calciomercatoha individuato in Lloydil rinforzo ideale per completare la propria difesa dopo che proprio nelle scorse ore è definitivamente saltato l’affare Kevin Danso con il Lens.I contatti tra le parti vannoe, stando a quanto riportato da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, l’idea dei bianconeri è quella di provare a chiudere l’operazione con il Newcastle in queste ore.Leggi suntusnews24.com