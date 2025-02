Davidemaggio.it - Katia Follesa: “Si deve uscire da questo cliché per cui al Festival bisogna per forza lanciare un messaggio”

“Tutti, ma proprio tutti, presentano Sanremo“.il claim usato da Carlo Conti nel promo con i co-conduttori deldi Sanremo 2025. Tra loro, ancheche, al Secolo XIX, ha parlato del suo ruolo sul palco dell’Ariston:Io ho la capacità di destrutturare il format, mi trovo a mio agio prendendomi in giro e scherzando su ciò che succede al, come faceva Fiorello. Infatti, la comica ha specificato che a Sanremo va per divertirsi e far divertire: Io non sono una monologhista, né una stand-up comedian, il monologo non è cosa mia, ma credo che sia arrivato anche il momento didaper cui alperuno dire qualcosa di serio. Cerchiamo di godere di serate dove il punto chiave resta la gara canora, torniamo a leggerezza, spontaneità e improvvisazione.