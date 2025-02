Cinemaserietv.it - Karla Sofia Gascòn chiede scusa per i vecchi tweet razzisti: “anche a chi mi ha infangato”

, candidata all’Oscar per Emilia Perez (prima persona trans nella storia degli Oscar a essere candidata in categorie attoriali) è ormai da giorni al centro di una bufera social, riguardo alcuni, decisamente controversi, in cui l’attrice messicana si scagliava contro la religione islamica e forniva un giudizio apparentemente poco lusinghiero su George Floyd.Travolta dalle critiche,si è ora affidata a Instagram per un lungo post di scuse, al cui interno, prendendo atto degli errori commessi, spiega di aver imboccato un percorso di redenzione, senza tuttavia rinunciare a velenosi strali contro chi ha fatto di tutto e di più per danneggiarla. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daSofía Gascón (@karsiagascon)Nella prima parte del messaggio, scritto in spagnolo,per il dolore arrecato e si definisce sulla via del cambiamento“Il primo pensiero che voglio esprimere è il mio più sincero rammarico verso chiunque si sia sentito ferito dalle mie parole, in qualsiasi momento della mia vita.