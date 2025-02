Sport.quotidiano.net - Karate, grandi soddisfazioni nella prova regionale per i piccoli atleti di Santa Sofia. Dodici medaglie per lo Shotokan

Una domenica di successi per l’associazione ‘’ difoto), i cui allievi si sono aggiudicati ben 12nel primo trofeo dell’anno del campionatoFik Emilia-Romagna al Centro sportivo ‘Tazio Nuvolari’ di Savignano sul Panaro in provincia di Modena. Nelle varie categorie due led’oro (Alessia e Matteo), 7 d’argento (Katerina, Aurora, Chiara, Alessia, Matteo e 2 per Giulio) e tre di bronzo con Maria Vittoria e Marco, che ne ha conquistate due. "Inutile dire quanto siamo infinitamente felici ed orgogliosi – ci tengono a dire i coach –, ma non solo di chi è salito sul podio. Infatti tutti i ragazzi hanno dimostrato voglia di mettersi in gioco, educazione, disciplina, e solidarietà nei confronti dei compagni". La crescita umana va di pari passo con quella tecnica: "Si sono messi allasoprattuttoloro ansia da prestazione, più che giusta visto che spesso affrontano ragazzi che fanno agonismo da anni.