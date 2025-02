Terzotemponapoli.com - Juventus, Motta: “Non siamo felici, voglio una vittoria”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Thiago, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro l’Empoli. Queste le sue parole:“Che tipo di reazione? Una. Dovremo fare una grande partita. Cosa mi sento di dire ai tifosi che sono un po’ preoccupati?i primi a non essere. Ora l’unica cosa è concentrarsi su domani e fare una grande partita”.C’è un po’ di paura a giocare allo Stadium?“Fa parte del calcio,consapevoli che gli ultimi risultati non sono buoni risultati. Domani avremo una grande opportunità”.Quanto hanno pesato gli infortuni sulla crescita della squadra?“Non è un alibi, è una realtà, un fatto. Ma noi non cercheremo mai scuse. Anche le altre squadre, quando vincono e poi hanno avuto infortuni, hanno fanno fatica a tenere un certo livello.