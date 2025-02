Juventusnews24.com - Juventus migliorata rispetto a qualche mese fa? Risposta secca di Thiago Motta, pensa questo della crescita della sua squadra. Rivelazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24fa? Ladiche non ha dubbi: ecco cosa ha rispostoUnae senza giri di parole: misterha analizzato nella conferenza stampa di vigilia di Juve–Empoli ladei bianconeria inizio stagione. Il mister non ha dubbi su come il gruppo sia migliorato nonostante i risultati non sono sempre stati ottimali.FA – «Sì, è».LA CONFERENZA STAMPA DIPRE JUVE EMPOLILeggi sunews24.com