Sololaroma.it - Juventus-Empoli, il pronostico: chicca sulla combo Multigol

Leggi su Sololaroma.it

Ci aspetta una grande domenica di calcio con le sfide della 23° turno di Serie A, che vedrà la Roma ospitare il Napoli nel posticipo delle 20:45. Il programma di giornata si aprirà con il lunch match delle 12:30 traall’Allianz Stadium. I bianconeri partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 1.35, mentre il pareggio e il successo della formazione ospite sono dati rispettivamente a 4.85 e 8.75. Come arrivano al matchLaarriva dalla brutta sconfitta subita in Champions League per 0-2 con il Benfica, che costringerà i bianconeri ad affrontare i playoff di febbraio contro il PSV. La situazione non è delle migliori neanche in campionato. La squadra di Thiago Motta, quinta in classifica con 37 punti, ha perso per 2-1 contro il Napoli nell’ultima giornata e ha vinto solo una delle ultime cinque partite di Serie A.