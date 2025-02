Anteprima24.it - Juve Stabia, non riesce il colpaccio: sconfitta col Sassuolo

Tempo di lettura: 2 minutiIl tabellino della partita indica: due gol annullati per fuorigioco e due espulsioni extra campo per la; squadra non doma, che è andata a giocarsela a viso aperto contro il, la squadra più accreditata per vincere il campionato di cadetteria. Le due espulsioni, riguardano il direttore sportivo Matteo Lovisa – che nella scorsa stagione di Punto C abbiamo avuto come ospite – e l’allenatore Guido Pagliuca.La partita inizia con i padroni di casa che cercano di prendere il controllo del gioco, ma gli ospiti si presentano con personalità. Al 5?, Adorante riceve spalle alla porta, si gira e calcia, ma il tiro finisce a lato. Tre minuti dopo, Maistro segna con un destro preciso, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Adorante. Ilaccelera, ma la difesa della, allenata da Pagliuca, non corre particolari rischi.