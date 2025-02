Juventusnews24.com - Juve Psv playoff Champions League, Bosz svela: «Siamo migliorati, ma se devo essere onesto…»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Psv, l’allenatore degli olandesicommenta così il sorteggio di Nyon: le sue dichiarazioni in vista di questa sfidaIl tecnico del Psvha commentato il sorteggio deidi, che metterà di fronte la sua squadra contro lantus. Le sue parole.– «Adonesti: bene, ma non benissimo. Sapevamo già che sarebbe stata una delle due:ntus o Feyenoord. All’inizio della stagione abbiamo perso contro di loro 3-1, che, insieme alla partita contro lo Stade Brestois 29, è stata una delle nostre peggiori prestazioni. Ma è stato allora. Da alloracresciuti molto come squadra. Abbiamo fatto dei passi avanti, stiamo giocando molto meglio. Questo ci dà fiducia. E poi c’è una cosa bella: questa volta giochiamo in casa.