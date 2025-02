Sport.quotidiano.net - Juve, Motta: “Sento la fiducia della società. Vogliamo vincere con l’Empoli”

Torino, 1 febbraio 2025 – Un momento di grande difficoltà, da gestire da perfetto stile. La barra dritta va tenuta enon rischia l’esonero, ma contronon può esserci altro risultato che la vittoria. La situazione è ormai stringente, con un playoff Champions da giocare e una lotta ai primi quattro posti che si sta facendo dura, in cui ulteriori passi falsi non sono ammessi. Non è decollato il progetto imperniato sulle figure di Giuntoli e, ma la seconda parte di stagione dovrà in ogni caso riscattare la prima, che tanto esaltante non è stata. Fondamentale, visto che lo Scudetto è andato, ritornare in Champions League e incassare ancora 50-60 milioni di euro, da utilizzare sul mercato estivo, e fondamentale provare ad andare avanti il più possibile in Europa e difendere il titolo vinto da Allegri in Coppa Italia.