Calciomercato.it - Juve e Milan, la svolta arriva con Mendes: ore decisive

Leggi su Calciomercato.it

Ultime ore di mercato, l’agente portoghese potrebbe rivelarsi decisivo per il mercato di rossoneri e bianconeriSono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato. Il conto alla rovescia è partito, manca sempre meno prima del gong e tra le squadre più attive a caccia del giusto affare ci sonontus e.Ore calde perntus, Jorgeprotagonista (LaPresse) – Calciomercato.itDa un lato i bianconeri continuano a sondare il terreno per un difensore: in pole position c’è Kevin Danso del Lens. Lantus non ha mai mollato la presa su Antonio Silva, ma le richieste del Benfica sono sempre state molto alte. Ora però potrebberore importanti novità, non solo su questo fronte, ma soprattutto su altri. Perché in Italia e in particolare a Torino, èto Jorgee l’agente portoghese potrebbe essere l’uomo che animerà il mercato dintus in queste ultime giornate.