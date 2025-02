Sport.quotidiano.net - Juniores Regionali Elite. Sestese e Affrico, vittorie fondamentali

Leggi su Sport.quotidiano.net

superstar. Nel testacoda Atletico Piombino-, ultima contro prima, vincono gli ospiti di Sesto Fiorentino con un netto 6-0 mantenendo l’enorme vantaggio di 13 punti sui secondi. Alle spalle dellac’è l’che ottiene un successo fondamentale contro il Fucecchio, prevalendo 2-1. I bianconeri di Fucecchio avrebbero potuto ottenere il sorpasso, invece si trovano ora terzi a -4 dalla seconda posizione. Altre squadre sono in lotta per la parte alta della classifica: bene la Lastrigiana che prevale 2-1 contro il Bibbiena e il Petrignano che domina 4-0 con il Lampo Meridien. Perde il quarto posto il Maliseti, pareggiando 0-0 a Pontassieve con quest’ultimi che si dimostrano in crescita. A centro classifica prova di forza della Floriagafir che aggancia in graduatoria lo Sporting Cecina vincendo 2-0 in trasferta.