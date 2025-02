Lecceprima.it - Julio Velasco sceglie Melendugno: Alice Tanase convocata per uno stage di allenamento

Leggi su Lecceprima.it

In occasione della Final Four della Coppa Italia Frecciarossa, grazie all’accordo tra la Federazione Italiana Pallavolo e la Lega Volley Femminile, il ct della Nazionale Femminile, nella mattinata di sabato 8 febbraio sosterrà al Pala Jessy Owens di Calderino (in provincia di.