Judo, Lombardo ai piedi del podio nel Grand Slam di Parigi. Day-1 negativo per l'Italia

Si apre con un altro quinto posto (come nella gara individuale e a squadre dei Giochi Olimpici di2024) la stagione di Manuel, che comincia il quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028 fermandosi aidelnella categoria -73 kg in occasione della giornata inaugurale deldi2025, primo evento dell’anno per il World Tour di.Il piemontese, numero 2 del ranking mondiale e prima testa di serie del seedingno, deve dunque rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primodella carriera sui tatami dell’Accor Arena di Bercy (dopo averne collezionati nove negli altridel calendario), avendo perso in semifinale con l’ostico kosovaro Akil Gjakova e facendosi sorprendere nella finalina dal padrone di casa transalpino Maxime Gobert.