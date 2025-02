Judo Grand Slam | Lombardo sfiora il podio a Parigi

Leggi su Sportface.it

Nel corso della prima delle due giornate deldi, Manuelottiene la quinta piazza nei 73 kg. Ilka azzurro ha collezionato una serie di vittorie, prima di essere fermato in semifinale.ha esordito contro Karim Abdulaev, atleta degli Emirati Arabi Uniti, vincendo per shido. Successivamente, l’italiano ha incontrato Jahja Nurkovic dal Montenegro e ha avuto la meglio per yuko. Ai quarti di finale ha sfidato il padrone di casa Orlando Cazorla, firmando un vittorioso ippon.ha concluso la fase iniziale in testa alla propria pool. In semifinale, ha affrontato Akil Gjakova del Kosovo, rimanendo spizzato dal sumi gaeshi degli ultimi secondi. Gjakova ha dunque vinto per waza-ari. L’azzurro ha avuto accesso alla finale bronzo, affrontando il francese Maxime Gobert.