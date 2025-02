Veneziatoday.it - Joronen da incubo, il Venezia rimonta due reti ma viene sconfitto nel finale per 3-2 dall'Udinese

Leggi su Veneziatoday.it

Ilun doppio svantaggio con l'mainfilata a cinque minutia fine: sconfitta amara per i lagunari che con molto cuore erano riusciti a rientrare in partita con Nicolussi Caviglia e Gyktjaer. Pesano come un macigno le due papere di, subentrato nel primo.