Un jetcon seisi èto al suolo venerdì 31 gennaio a Philadelpia. «È così triste vedere l’aereo precipitare a, Pennsylvania. Altre anime innocenti perse», ha scritto il presidente Donald Trump sul suo social network Truth. Il Learjet 55 si èto nelle prime ore della sera in un quartiere, provocando una potente esplosione che ha incendiato numerosi edifici e veicoli. L’aereo fungeva da ambulanza aerea ed era appena decollato per Springfield-Branson, Missouri. Ac’era una bambina che aveva “ricevuto cure mediche salvavita” e che sarebbe dovuta tornare in Messico, ha detto alla NBC Shai Gold, il proprietario della compagnia aerea coinvolta. Le altreerano sua madre, un pilota, un copilota, un medico e un soccorritore, ha aggiunto, aggiungendo che non si aspettava alcun sopravvissuto.