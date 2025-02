Jesi La Caminada de San Giuseppe scalda i motori | la 43edizione domenica 23 marzo

.com - Jesi / La Caminada de San Giuseppe scalda i motori: la 43°edizione domenica 23 marzo

Organizza la Spes, confermati i tre percorsi classici: di 3 – 6 – 12 Km. Da battere il record assoluto dello scorso anno con 3200 iscritti ufficiali, 1 febbraio 2025 – Sono partiti ufficialmente i preparativi per lade San, l’appuntamento di inizio stagione divenuta una classica in programma23.La, giunta alla 43° edizione, è la manifestazione di punta organizzata dalla Spescon l’obiettivo di offrire un evento ben strutturato che coinvolge non solo il quartiere, sede dell’organizzazione, ma la città intera.Il programma ufficiale, e tutte le varie iniziative e partecipazioni, sarà reso noto nelle prossime settimane ma sono confermati i tre percorsi classici: di 3 – 6 – 12 Km.Lo scorso anno fu annunciato il record assoluto con 3200 iscritti ufficialmente: 450 presenze alla 3 km , 2500 alla 6 km, 250 alla 12 km.