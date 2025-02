Ilgiorno.it - Jenny morta a 13 anni in un incidente ad Abbadia, ai domiciliari il giovane alla guida della Bmw

Lecco, 1 febbraio 2025 – Arrestiper Massimo. Li ha decisi il gip del tribunale per il 22enne cheva la Bmw serie 1 finita addosso ad un muretto in cemento su cui viaggiava anche, la ragazzina di 13dopo sei giorni di coma irreversibile. A chiedere iper Massimo è stato il procuratore capoProcura di Lecco. L'avvocato di fiducia delsi è invece opposto, perché, secondo lui, non ci sarebbero i presupposti per la misura cautelare, poiché nel frattempo a Massimo è stata sospesa la patente. Il giudice delle indagini preliminari, dopo aver esaminato il caso per alcune ore, ne ha però disposto l'arresto. Le indagini comunque non sono concluse. Dai primi accertamenti Massimo era ubriaco e correva ad oltre 150 chilometri all'ora.inoltre, che era sul sedile posteriore, non aveva la cintura di sicurezzacciata, una dimenticanza che probabilmente le è costata la vita.