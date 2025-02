Jennie fuori ‘LOVE HANGOVER’ con Dominic Fike

Leggi su Funweek.it

Il 31 gennaio è uscito LOVE HANGOVER (ODDATELIER/Columbia Records), il nuovo singolo diin collaborazione conestratto dal suo album di debutto solista RUBY, in uscita venerdì 7 marzo e già disponibile in pre-order. Il singolo è accompagnato da un video musicale diretto da Bradley & Pablo (Harry Styles, Lil Nas X).LOVE HANGOVER esplora l’attrazione irresistibile verso qualcuno che, pur essendo tossico, risulta estremamente seducente. Con un testo autentico e crudo e un sound che mescola perfettamente vulnerabilità e intensità, il brano riflette la lotta interiore nel tentativo di liberarsi da una connessione che non sembra voler svanire. Il video del singolo, girato a Città del Messico, mostrain una serie di appuntamenti con lo stesso ragazzo, interpretato dall’attore Charles Melton, e ogni incontro tra i due ha lo stesso tragico epilogo, che riflette perfettamente quel ciclo continuo di tentazione e sofferenza che caratterizza la canzone stessa.