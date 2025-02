Oasport.it - Jannik Sinner sbarca su Youtube ed esordisce con un vlog sul trionfo in Australia

Novità importante e abbastanza inattesa per. Il numero 1 del mondo nella serata di ieri ha aperto il suo nuovo canaleufficiale laddove pubblicherà contenuti originali per avvicinarsi ai fan comeed esperienze esclusive.ha esordito pubblicando proprio ildell’ultimon Open, apparendo spigliato di fronte alle telecamere e molto a suo agio nel raccontare il dietro alle quinte durante un torneo ed entrare a far parte nella routine di un giocatore.Nove minuti in cui emerge anche il tennis, ma soprattutto uninedito e che dichiara cose interessanti, come la bella chiusura: “Dico sempre che il successo è anche un modo per ringraziare le persone che ti aiutano a raggiungere i traguardi, il modo migliore per celebrare le persone che davvero si preoccupano per te”.