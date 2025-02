Oasport.it - Jannik Sinner in relax sugli sci a Plan de Corones ed è polemica: “Poteva andare da Mattarella…”

si sta rilassando sulle nevi di casa, dopo le fatiche degli Australian Open 2025. Come aveva preannunciato il n.1 del mondo, posteriormente al proprio successo nel primo Slam della stagione, le sue intenzioni erano quelle di dedicare un po’ più di tempo alla fase “off” al fine di recuperare al meglio dagli sforzi profusi e poter essere pronto al via dei tornei in calendario di una certa rilevanza.Il focus disarà il Sunshine Double, ovvero i Masters1000 di Indian Wells e di Miami, in programma rispettivamente dal 5 al 16 marzo e dal 19 al 30 del mese citato. In Florida, tra l’altro, difenderà il titolo dell’anno scorso, mentre in California il ricordo è molto particolare visto il grande “pasticcio” che si è venuto a creare con la positività al Clostebol, di cuidovrà rispondere nell’udienza del TAS il prossimo mese di aprile (16-17).