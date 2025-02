Jake La Furia l’urban e Sanremo | Non puoi riempirlo di rapper per la classifica e poi decidere cosa devono dire – L’intervista

Leggi su Open.online

Francesco Vigorelli, milanese classe 1979, debutta nel rap con il nome d’arte di Fame, diventeràLasolo nel 2003, con l’uscita del primo album dei Club Dogo, il progetto con Gué e Don Joe che rivoluzionerà e decreterà definitivamente la scena rap milanese. Fame è anche il titolo del nuovo album diLa, disponibile su tutte le piattaforma dallo scorso venerdì. Un nuovo album diLaè sicuramente un evento, questo perché parliamo di uno dei padri del rap italiano, ma anche di un personaggio di una simpatia indiscutibile e, soprattutto, anche molto pop. Forse per questo ha colpito anche chi non è interessato alla cultura hip hop, compreso il pubblico di X Factor, che ha accolto con gigantesco entusiasmo la sua prima esperienza da giudice. Tra i tanti progetti degli ultimi anni diLasicuramente c’è 17, il disco del 2020 composto insieme ad Emis Killa, in questi giorni al centro dell’attenzione mediatica per il suo ritiro dal Festival didopo aver appreso dai giornali di essere indagato per associazione per delinquere nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva dellazione distrettuale antimafia sugli affari criminali del mondo ultrà interista e milanista.