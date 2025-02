Ilpiacenza.it - Italvolley, Agata Tellone convocata da Julio Velasco

Il River Volley desidera congratularsi con l’ex giocatrice biancoverde, attualmente all’Offanengo in Serie A2, per la convocazione in Nazionale da parte del ctper partecipare allo stage di allenamento in programma l’8 febbraio al Pala Jessy Owens di Calderino a.