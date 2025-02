Dayitalianews.com - Italiano massacrato di botte in Spagna per una banale discussione, è in fin di vita. La disperazione del padre: “Ha il cranio fracassato, perché?”

Salvatore Sinagra, ragazzo 30enne di Favignana, è stato picchiato selvaggiamente fuori ad un bar a Lanzarote e ora lotta tra lae la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Las Palmas. Un episodio gravissimo e terrificante che ricorda quello di Niccolò Ciatti, morto dopo un brutale pestaggio da parte di un gruppo di ragazzi ceceni, per una tragico ironia del destino, sempre inin una discoteca a Lloret de Mar.La drammatica aggressioneCome raccontato dai testimoni, Salvatore stava giocando a calciobalilla in un bar di Lanzarote, quando avrebbe avuto una piccolacon un altro avventore. Nulla di serio, secondo quanto raccontato dagli amici, ma quando il 30enne è uscito fuori al bar per fumare una sigaretta sarebbe stato aggredito da quella persona brutalmente con pugni violentissimi, forse con un tirapugni, riducendolo in fin di