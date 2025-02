Quotidiano.net - Italiano in coma dopo un’aggressione a Lanzarote. Salvatore Sinagra picchiato senza motivo

Roma, 1 febbraio 2025 - Unè ricoverato in gravi condizioni a Las Palmasessere stato aggredito in un bar diper una banale discussione mentre era con amici., 30 anni, è stato colpito a pugni e con una spranga di ferro e riportando un ematoma al cervello. La polizia non ha ancora fermato nessuno e poco trapela sugli sviluppi delle indagini. L'Amministrazione Comunale e l'intera comunità di Favignana e delle Egadi si stringono attorno a. Il sindaco Francesco Forgione: "Quanto accaduto è un fatto gravissimo. Siamo vicini ae alla sua famiglia in questo momento difficile. Chiediamo che tutte le Istituzioni preposte si attivino per fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili".La Stampa, prima a raccontare la storia di, ha raccolto la testimonianza del padre Andrea, volato alle Canarie per stare vicino al figlio.