Italiana 37enne fermata e arrestata all' aeroporto di Tel Aviv | cosa le hanno trovato in valigia

in Israele, con 10 chili di droga sintetica nella, una donnadi 37 anni. L'arresto è avvenuto all'Ben Gurion di Tel. E l'accusa è di aver trasportato una ingente quantità di ketamina. le forze dell'ordine indagano ora per traffico internazionale di droga. L'episodio risale a una settimana fa, venerdì 24 gennaio. Da quel giorno – come si apprende da fonti della Farnesina citate dal Corriere della Sera - la donna, proveniente da Prato, sarebbe detenuta in un carcere femminile israeliano a poca distanza dalla capitale. Domani, domenica 2 febbraio, sarebbe prevista l'udienza di convalida del suo fermo, cui lapotrà partecipare per eventualmente dichiararsi colpevole o innocente e spiegare, nel caso, le sue ragioni. Prima di saperefosse successo, i suoi familiari avevano presentato denuncia di scomparsa non vedendola rientrare dall'estero.