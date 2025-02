Sport.quotidiano.net - Italia nel tempio con coraggio. Sei Nazioni, la Scozia nel destino

Da sempre, ovvero dal 1882, le partite del 6sono speciali: rappresentano l’anima più profonda del rugby. Nessuno ha mai la certezza di vincere, per riuscire non basta essere i più forti, bisogna saper inseguire il sogno, lottare e crederci. L’incontro di oggi alle 15.15 (diretta Sky Sport uno e Rai 2) vedrà protagonista l’neldi Murrayfield e ha molto, se non tutto, per rimanere nella storia. Intanto certifica il 25° anno di presenza degli Azzurri nel 6. Niente male per una formazione latina, solo la Francia vanta questo privilegio. Nella scorsa stagione il quindici azzurro non è stato perfetto (due amare sconfitte: con l’Inghilterra 24 a 27 e, soprattutto, con l’Irlanda 36 a 0), tuttavia dopo anni di grigiore una vitalità inattesa ha illuminato il gioco della nostra formazione.