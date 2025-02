Ilfattoquotidiano.it - Itaca – il ritorno, Ralph Fiennes e Juliette Binoche sono Ulisse e Penelope (28 anni dopo Il paziente inglese)

Scostando un po’ di nudi pettorali ozpetekiani, l’obiettivo tirato a lucido per ieratici primi piani di(insieme 28Il),– ildi Uberto Pasolini mostra una sua disadorna, sfuggente, rupestre bellezza. Niente deviazioni drammaturgiche contemporanee sul tema omerico del “a casa”, questa apparentemente scabra, e comunque stilosa, produzione anglo-italo-franco-greca dell’Odissea è una sorta di immersione senza pertugi di fuga nel nostos di Odisseo, nelfaticoso e impossibile del protagonista () alunghidi guerra.Ambientazione alla “antica Grecia” (Corfù e varie zone del Peloponneso), sandalini, stole e stoffe appoggiate alle spalle, sparuti monili su polsi e collo, corpi maschili eroticamente in bella mostra, donne coperte fino al mento o proprio assenti,– ilimpone un immaginario da spazio e vita nel “passato” non intaccati da immediate e metaforiche furberie del presente.