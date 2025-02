Messinatoday.it - Isola pedonale al buio, le luci dei negozi illuminano i pedoni

Leggi su Messinatoday.it

"Sull'da piazza Cairoli a via Santa Cecilia la pubblica illuminazione non funziona, per fortuna ci sono ledei": è quanto scrive un lettore alla nostra redazione dopo aver passaggiato ieri pomeriggio lungo l'area vietata alle auto.