Juventusnews24.com - Ismajli Juventus, rispunta anche il difensore dell’Empoli: osservato speciale domani! Possibile tentativo last minute. I dettagli

di RedazioneNews24ilper la difesa dopo la trattativa saltata per DansoIl calciomercato Juve è alla ricerca di uncon cui cercare di sopperire all’infortunio di Kalulu. I bianconeri stanno riscontrando non poche difficoltà per puntellare il reparto arretrato, visto che si stanno valutando ora diversi profili dell’ultima ora dopo l’affare saltato per Danso.Come riportato da Tuttosport, nel mirino è tornato. Tuttavia, sarà difficile portarlo via proprio adesso al club toscano. Ma non si esclude unin extremis.Leggi sunews24.com