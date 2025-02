Oasport.it - Irlanda-Inghilterra oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

A chiudere la prima giornata del Guinness Seiall’Aviva Stadium di Dublino saranno i padroni di casa dell’e l’. Una rivalità storica tra due formazioni che sono considerate tra le favorite per il titolo finale e che, dunque, avranno importanti risposte nel pomeriggio di.L’è campione in carica e per i bookmaker la favorita numero 1 per il bis, e vorrà sfruttare l’esordio casalingo per mettere subito un tassello importante nella corsa al titolo. Ma gli irlandesi devono stare attenti, perché l’può essere la scheggia impazzita di questa edizione del Sei, con i britannici che hanno bisogno di un colpaccio per guadagnare fiducia nei propri mezzi, ponendo dubbi importanti ai campioni in carica.Calcio d’inizio fissato all’Aviva Stadium di Dublino alle ore 17.