Io sto con gli ippopotami | tutto quello che c’è da sapere sul film

Io sto con gli: trama, cast e streaming delsu Rete 4Questa sera, sabato 1 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Io sto con glidel 1979 diretto da Italo Zingarelli, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill. È l’undicesimointerpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaAfrica coloniale britannica, 1950. Nella Rhodesia per lavoro, Tom organizza safari per turisti, armandoli a loro insaputa con fucili caricati a salve (eccetto il suo), poiché comunque ama e rispetta gli animali. L’uomo è stato cresciuto con suo cugino Slim da una donna nativa africana, dopo che suo padre e suo zio sono morti. Con l’arrivo di Slim, fannullone giramondo e rubacuori, iniziano le scaramucce tra i due che si concludono quando diventano soci nell’acquisto di un nuovo pullman per i safari.