Inzaghi presenta Milan-Inter: oggi conferenza stampa di vigilia

sarà protagonistacon ladi: domani si gioca, match della ventitreesima giornata di Serie A 2024-2025. Ecco a che ora parlerà il tecnico e come sarà possibile seguire le sue dichiarazioni in diretta.– Simonetorna a parlare alla, come non accadeva in campionato dal 22 dicembre, ultima partita dei nerazzurri a San Siro del 2024 (-Como il 23 dicembre). E lo fa per un’occasione speciale: il derby di. Una partita inevitabilmente sempre importantissima, nonostante il divario in classifica chevede i nerazzurri avanti di ben sedici lunghezze. Il tecnico presenterà la partita in programma domani alle ore 18.00 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventitreesima giornata, nella classicadi: appuntamento dal Suning Training Centre di Appiano Gentile a partire dalle ore 12.