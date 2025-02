Inter-news.it - Inzaghi: «Inter farà qualcosa in entrata. Calhanoglu e Acerbi candidati!»

Simoneha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Milan-, sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.CONFERENZA STAMPA– MILAN-, come si gestisce l’aspetto mentale?Sappiamo tutti cosa rappresenta il derby, sarà una partita sentita e piena di insidie perché il Milan è una squadra forte soprattutto nei singoli. Per noi è una partita molto importante.Il Milan sta cambiando tanto in attacco, è un aspetto difficile del derby?Conosciamo il valore della squadra che andremo a incontrare, i primi due derby sono andati male da parte nostra. Il primo in modo meritato dove fece molto bene il Milan. Il secondo, quello della finale di Supercoppa Italiana, eravamo in controllo ma non siamo stati bravi negli episodi.