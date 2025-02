Terzotemponapoli.com - Inzaghi: “Data Coppa Italia non dipende da noi”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Simone, allenatore dell’Inter, ha parlato nella consueta conferenza stampa prepartita. Domani sera alle 18.00 ci sarà un importante derby della Madonnina. Il Milan, nonostante le ultime prestazioni poco convincenti, vorrà ripetere l’impresa di Super. L’Inter, dal canto suo, vorrà dare continuità, dopo la bella prestazione di Mercoledì in Champions, alla corsa per il primato in Serie A. Il tecnico nerazzurro ha quindi parlato a lungo della prossima sfida, ma ha voluto soffermarsi anche su un calendario che non lascia respiro ai suoi uomini. Simone infatti si è lamentato per le date della(con la Lazio), ed ha avuto un pensiero anche sul Napoli. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.sulladi“Abbiamo giocato sedici partite in due mesi, praticamente un girone in due mesi, e siamo stati bravi ad arrivare nelle prime otto in Champions ma abbiamo ora il recupero con la Fiorentina e lain unaparticolare: ci impedirà di lavorare al meglio come pensavamo, però nonda noi.