Inzaghi | Calendario ci penalizza Su Calhanoglu…

Alla vigilia del derby contro il Milan che si giocherà domenica alle 18, Simoneha parlato in conferenza stampa, parlando di numerosi temi. Per quanto riguarda la formazione che sfiderà i rossoneri, l’Inter giocherà con la migliore formazione possibile, ma con un unico grande dubbio, ovvero Hakan Calhanoglu che ha recuperato dal problema muscolare ma sicuramente non è ancora al meglio. Ecco le parole di Simonesu Calhanoglu: “Partirà dalla panchina”Domani l’Inter giocherà una partita di grande importanza: il derby contro il Milan rappresenta una grande occasione di rivalsa dopo la finale persa di Supercoppa, e i nerazzurri arrivano meglio dal punto di vista mentale, rispetto all’ambiente rossonero che sembra sempre pronto ad esplodere.Ma il derby rimane una partita a sè, edlo sa benissimo.