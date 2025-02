Trevisotoday.it - Investita da un furgone muore dopo tre giorni di agonia

Leggi su Trevisotoday.it

Ha lottato per trein ospedale ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere per sempre. E' morta Antonia Crosato, la 83enne di Casale sul Sile che il 29 gennaio scorso è statada unin via Belvedere. Antonia Crosato stava attraversando l'incrocio con viale Verdi quando.