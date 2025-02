Inter Zalewski a un passo | atteso a Milano Inzaghi può averlo già nel derby|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2×1. Ceduti in prestito il difensore centrale argentino Tomas Palacios al Monza (secco) e l'esterno canadese Tajon Buchanan al Villarreal (con diritto di riscatto), l'mette a disposizione dell'allenatore Simoneun nuovo calciatore. Infatti è ormai in dirittura d'arrivo la trattativa con la Roma per Nicola. Il nazionale polacco classe 2002 èsabato sera per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto col club nerazzurro, pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Nel contempo il giocatore deve prolungare per un altro anno fino a giugno 2026 il contratto con la Roma, in scadenza al termine di questa stagione.