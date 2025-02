Sport.quotidiano.net - Inter, il grande ritorno. Sorpresa Calhanoglu. Può giocare dall’inizio

Dal derby al derby. Quasi un mese dopo. Con pochi allenamenti in gruppo nelle gambe, da giovedì a domani, quando Simone Inzaghi sceglierà se Hakanè pronto pergià dal 1’ contro il Milan. Una partita da ex, che dopo il salto di sponda del Naviglio ha visto spesso il turco tra i grandi protagonisti. Gol, fischi dalla controparte, commenti al vetriolo nel post-partita. Fino a qualche tentativo del calciatore di gettare acqua sul fuoco, per non aizzare ulteriormente un ambiente, quello dei suoi vecchi tifosi, già fortemente ostile.è guarito. Ha lasciato alle spalle i problemi muscolari, uno avvertito proprio durante la finale a Riyad contro il Milan e l’altro durante il percorso di recupero. Il sospetto, più una certezza, è che non possa avere nelle gambe 90’ di brillantezza dopo le settimane passate in infermeria.