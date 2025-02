Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women 2-0, Magull chiude la partita! +6 momentaneo

L’supera lacon un convincente 2-0 nell’incontro valido per la diciassettesima giornata della Serie A Femminile 2024-2025, disputato all’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano. Dopo un primo tempo equilibrato, deciso dalla rete iniziale di Michela Cambiaghi, le nerazzurre hanno chiuso i conti nella ripresa con un gol di.GRANDE VITTORIA – Nella ripresa, l’è tornata in campo con grande determinazione, sfiorando subito il raddoppio. Al 51?, Merlo ha messo dentro un pallone preciso dalla destra, trovando Polli pronta al tuffo di testa: la sua conclusione è però terminata di poco a lato. Laha provato a restare in, ma la squadra di Piovani ha saputo sfruttare bene gli spazi in ripartenza. Al 65’, un’altra grande occasione è nata da un veloce contropiede: Serturini si è involata sulla fascia sinistra, servendo Cambiaghi in area, ma il sinistro dell’attaccante nerazzurra è terminato di poco sopra la traversa.