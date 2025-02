Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women 2-0, le pagelle: Cambiaghi imperiosa 8, Magull la segue 7

Le nerazzurre tornano a vincere in Serie A Femminile, battendo le viola per 2-0 in casa. Ledi, sfida in cuisi prendono la scena.RUNARSDOTTIR 6 – La strategia dell’quest’oggi è quella di ripartire subito in contropiede, per cogliere impreparate le avversarie. A volte questo non riesce per i rinvii imprecisi dell’estremo difensore, che comunque tra i pali svolge il suo lavoro non lasciandosi scappare alcun pallone., ledella difesaBOWEN 7 – Partita di carattere e di sostanza. Attenta nelle chiusure e sui disimpegni, perfetta in costruzione e in ripartenza. Sforna cross perfetti a ripetizione da quelle parti.MILINKOVIC 6,5 – Prestazione convincente, marca a uomo e copre bene gli spazi. Si va vedere spesso in fase offensiva, proponendosi.