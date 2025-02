Inter-news.it - Inter-Fiorentina Women 1-0 al 45?: Cambiaghi porta in vantaggio!

è l’incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025. Al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco il risultato è di 1-0 in favore delle nerazzurre allenate da mister Piovani.decisiva con un gol. IN, match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A Femminile si è svolto nell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, dove il fischio d’inizio è scoccato alle ore 12.30. La rete dell’è arrivata al sesto minuto del match grazie a una grande giocata. Michelaha guidato l’azione in maniera impeccabile: partendo da una fase di controllo e precisione, ha eseguito un raffinato tocco di tacco per servire la compagna Polli. Quest’ultima, con visione di gioco e intelligenza, ha completato il triangolo offensivo offrendo a una giocatrice in posizionesa la possibilità di finalizzare sotto rete.