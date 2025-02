Calciomercato.it - Inter e Milan, inchiesta Doppia Curva: la possibile data del processo e le sanzioni

Il Procuratore federale Chiné ha ricevuto gli atti penali dell’sulle curve dilo scorso 27 novembreLa notizia è di pochi giorni fa:si costituiranno parte civile in merito all’che vedeno coinvolte le due curve di San Siro.Nord (LaPresse) Calciomercato.itLe due società ad oggi non sono indagate e la costituzione come parte civile rappresenta una presa di distanza dagli ultras, dopo gli arresti del 30 settembre scorso e che avevano portato alcuni tesserati (Inzaghi, Calhanoglu e Calabria) ad essere ascoltati dagli investigatori della squadra mobile dio. Intanto, lo scorso 27 novembre, il Procuratore federale Giuseppe Chiné ha ricevuto gli atti penali dell’’ da parte della Procura dio. Il Procuratore non si è ancora espresso in merito, anche perché il codice di giustizia sportiva prevede una tempistica ben precisa.