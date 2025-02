Inter Donnarumma firma il contratto | ha già detto sì

Leggi su Sportface.it

Gianluigiall’è possibile o è solo fantamercato? Il portiere italiano fa una promessa ai tifosi: laora è più vicina.È iniziato l’ultimo weekend di calciomercato. La sessione invernale terminerà ufficialmente lunedì 3 febbraio a mezzanotte e le società si devono affrettare per chiudere in tempo tutte le trattative rimaste ancora in sospeso.In Serie A si sta muovendo e non poco il mercato delle big nelle ultimissime ore. La squadra con più bisogno di rinforzare la rosa e piazzare alcuni esuberi sembra essere il Milan. Anche il Napoli però non è fermo e vuole sfruttare gli ultimi tre giorni per acquistare un difensore centrale e un esterno di attacco che possa sostituire almeno numericamente il partente Khvicha Kvaratskhelia.Chi invece è rimasta decisamente ferma sia per quanto riguarda il fronte entrate che quello delle uscite è stata l’