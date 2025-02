Tvplay.it - Inter, dal Como arriverà l’erede di Mkhitaryan ma non solo: due nomi sul taccuino

L’programma il futuro e ha in mente due acquisti dalla prossima estate per rinforzare il centrocampo e l’attacco: i.La linea che l’ha dettato per il suo futuro è piuttosto chiara: ricercare giovani di grande talento, che possano offrire garanzie tecniche fin da subito per integrarli nel progetto nerazzurro. Gli stessi vertici di OakTree hanno manifestato decisamente maggiore disponibilità a investire risorse ecoche, nel caso in cui il giocatore nel mirino sia in rampa di lancio della sua stessa carriera., daldima non: duesul(LaPresse) – tvplay Nell’immaginario identikit allora tracciato emerge chiaramente come profilo ideale uno dei protagonisti della stagione 2024-25 del campionato di Serie A, ovvero Nico Paz, che con ilannovera in 20 presenze già 5 gol e 4 assist.